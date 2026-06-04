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Минусинец вырастил на приусадебном участке более 150 кустов конопли (видео)

В Красноярском крае полицейские пресекли противоправную деятельность 47-летнего жителя Минусинска, промышлявшего выращиванием наркосодержащих растений.

В Красноярском крае полицейские пресекли противоправную деятельность 47-летнего жителя Минусинска, промышлявшего выращиванием наркосодержащих растений.

В пристройке к его загородному дому обнаружили оборудованную подпольную оранжерею, в которой произрастало 156 кустов конопли. Там же хранились высушенные части растений.

В результате обысков оперативники изъяли 3,6 килограмма дурман-травы и специализированное оборудование: гроубоксы, вентиляторы, специальная канальная вентиляция и система освещения.

В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.