Минусинец вырастил на приусадебном участке более 150 кустов конопли (видео)

В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.