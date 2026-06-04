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Силы ПВО ликвидировали беспилотники в трех муниципалитетах Ростовской области

Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотные летательные аппараты в трех муниципальных образованиях Ростовской области, жертв и разрушений, по предварительным данным, нет, написал глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотные летательные аппараты в трех муниципальных образованиях Ростовской области, жертв и разрушений, по предварительным данным, нет, написал глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В ночь на текущие сутки дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены над тремя районами — Миллеровским, Чертковским и Шолоховским. Об этом в своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал руководитель области.

По словам губернатора, сведения о возможных повреждениях инфраструктуры и состоянии граждан в настоящее время проверяются. Ранее в регионе неоднократно фиксировались попытки налетов беспилотной авиации. Ростовская область, граничащая с зоной боевых действий, регулярно становится целью для атак с использованием дронов.

На данный момент официальные структуры продолжают мониторинг обстановки. Жителям районов, где произошло уничтожение летательных аппаратов, рекомендовано сохранять спокойствие и не подходить к обломкам БПЛА, так как они могут сдетонировать.

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