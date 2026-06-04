Силы ПВО ликвидировали беспилотники в трех муниципалитетах Ростовской области

В ночь на текущие сутки дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Беспилотники были уничтожены над тремя районами — Миллеровским, Чертковским и Шолоховским. Об этом в своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.