Министр Хяккянен: Финляндия была готова сбить дроны, летевшие на Санкт-Петербург

Финляндия была готова сбить летевшие на Санкт-Петербург беспилотники ВСУ, если бы они нарушили воздушное пространство страны. Об этом 3 июня заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
По его словам, финская разведка якобы заранее получила информацию о готовящейся атаке, что позволило заблаговременно разработать план действий на случай нарушения воздушного пространства страны.
— Мы не раскрываем подробностей о том, какую разведывательную систему мы использовали, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и за одну ночь обеспечили достаточную готовность, — цитирует министра газета Ilta-Sanomat.
В тот же день беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Пострадали несколько человек.
В конце мая жители и гости Санкт-Петербурга на протяжении трех дней жаловались на проблемы в работе мобильного интернета. Пользователи Сети также утверждали, что сбои наблюдались даже в работе сайтов, которые входят в «белый список».