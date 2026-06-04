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Министр Хяккянен: Финляндия была готова сбить дроны, летевшие на Санкт-Петербург

Финляндия была готова сбить летевшие на Санкт-Петербург беспилотники ВСУ, если бы они нарушили воздушное пространство страны. Об этом 3 июня заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Финляндия была готова сбить летевшие на Санкт-Петербург беспилотники ВСУ, если бы они нарушили воздушное пространство страны. Об этом 3 июня заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По его словам, финская разведка якобы заранее получила информацию о готовящейся атаке, что позволило заблаговременно разработать план действий на случай нарушения воздушного пространства страны.

— Мы не раскрываем подробностей о том, какую разведывательную систему мы использовали, но мы смогли предвидеть эту ситуацию и за одну ночь обеспечили достаточную готовность, — цитирует министра газета Ilta-Sanomat.

В тот же день беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Пострадали несколько человек.

В конце мая жители и гости Санкт-Петербурга на протяжении трех дней жаловались на проблемы в работе мобильного интернета. Пользователи Сети также утверждали, что сбои наблюдались даже в работе сайтов, которые входят в «белый список».