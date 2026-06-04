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В Волгоградской области райцентры поборются за десятки миллионов на благоустройство

Волгоградскую область на XI Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов представят Котельниково, Иловля.

Волгоградскую область на XI Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов представят Котельниково, Иловля и станица Нехаевская. Райцентры поборются с другими российскими населёнными пунктами за крупные федеральные субсидии Минстроя.

— Котельниково представил проект благоустройства парка культуры и отдыха; от Иловли направлен проект благоустройства общественной территории «Любо! Парк — Парк твоего направления» по улице Заречная; станица Нехаевская представила проект благоустройства центральной площади и парка Победы, — уточнили в пресс-службе обкомЖКХ.

Отметим, заявки будут рассмотрены конкурсным жюри. Специалисты оценят качество разработки проектов, их интегрированность в существующее городское пространство, экономический и социальный эффекты от благоустройства и некоторые другие параметры. Победители смогут рассчитывать на грантовую поддержку из федерального бюджета исчисляемую десятками миллионов рублей.

Фото: обкомЖКХ.