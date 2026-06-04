В Волгоградской области райцентры поборются за десятки миллионов на благоустройство

Отметим, заявки будут рассмотрены конкурсным жюри. Специалисты оценят качество разработки проектов, их интегрированность в существующее городское пространство, экономический и социальный эффекты от благоустройства и некоторые другие параметры. Победители смогут рассчитывать на грантовую поддержку из федерального бюджета исчисляемую десятками миллионов рублей.