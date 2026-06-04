Футболист Тюкавин на забеге ПМЭФ назвал участие Смертина в марафоне подвигом

Кроме того, российский нападающий ответил на вопрос о том, за кого будет болеть на Чемпионате мира по футболу, который продлится с 11 июня по 19 июля. По словам Тюкавина, он будет болеть за «своих ребят» из «Динамо»: Хуана Хосе Касереса, играющего в составе сборной Парагвая, и за Луиса Херардо Чавеса из Мексики.