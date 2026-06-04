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Фонд кино продлил прием заявок на поддержку съемок фильмов о Дальнем Востоке

Заявки можно подать до 17 июня 2026 года. В фильме важно уделить внимание культурным особенностям Хабаровского края и не менее 30% бюджета картины направить на работу с компаниями Дальнего Востока. Общий бюджет конкурса — 200 млн рублей. Проект реализуют совместно с министерством культуры РФ, Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. На участие.

Заявки можно подать до 17 июня 2026 года. В фильме важно уделить внимание культурным особенностям Хабаровского края и не менее 30% бюджета картины направить на работу с компаниями Дальнего Востока. Общий бюджет конкурса — 200 млн рублей. Проект реализуют совместно с министерством культуры РФ, Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. На участие в первом дальневосточном грантовом конкурсе Фонда кино подали 29 заявок. Финансовую поддержку получили 3 фильма, в том числе проект «Все реки впадают в моря».

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