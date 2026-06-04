Текслер рассказал, как канадский тренер поможет клубу КХЛ «Трактор»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Опыт американского тренера Скотта Гордона поможет челябинскому клубу Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор». Такое мнение ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Ранее ТАСС сообщал, что Гордон подписал контракт с «Трактором» на один сезон.
«Идет процесс формирования новой команды, более молодой, задача поставлена — вовлечь больше нашей перспективной молодежи, — сказал Текслер. — Тренерский штаб знает об этой установке, будут, конечно, и опытные игроки. Те же Виталий Кравцов, Андрей Светлаков, Григорий Дронов, Сергей Телегин. Рассчитываем на то, что команда получит новый импульс, плюс новый тренер, так что идем в новый сезон с таким подходом — вовлечь больше наших молодых игроков».
«Кандидатура нового главного тренера? Он опытный, у него достаточно большой опыт в Национальной хоккейной лиге. И не только. Последний год с молодежью занимался активно. Рассчитываем на то, что этот опыт позволит ему сделать много хороших вещей в Челябинске», — добавил он.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ. Организатор форума — Фонд Росконгресс.
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