Текслер рассказал, как канадский тренер поможет клубу КХЛ «Трактор»

«Идет процесс формирования новой команды, более молодой, задача поставлена — вовлечь больше нашей перспективной молодежи, — сказал Текслер. — Тренерский штаб знает об этой установке, будут, конечно, и опытные игроки. Те же Виталий Кравцов, Андрей Светлаков, Григорий Дронов, Сергей Телегин. Рассчитываем на то, что команда получит новый импульс, плюс новый тренер, так что идем в новый сезон с таким подходом — вовлечь больше наших молодых игроков».