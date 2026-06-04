В Казахстане заключили 26,5 тыс. электронных договоров на подачу воды

«С начала текущего года министерство водных ресурсов и ирригации осуществляет перевод в электронный формат процедуры заключения с фермерами договоров по подаче воды. На сегодня РГП “Казводхоз” заключило с аграриями 26 527 электронных соглашений», — говорится в сообщении в четверг.
Наибольшее количество электронных договоров заключено через Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» — 10 568. В области Жетысу оформлено 7 633 соглашения, в Жамбылской области — 3 480, через филиал «Большой Алматинский канал имени Д. Конаева» — 2 553.
В Кызылординской области заключено 979 электронных договоров, в Восточно-Казахстанской — 744, в области Абай — 440, в Западно-Казахстанской — 56, в Карагандинской — 33. Еще 41 электронный договор на подачу воды по каналам оформил филиал «Канал имени К. Сатпаева».
«Внедряемая министерством биллинговая система охватывает полный цикл водообеспечения — от подачи заявки и заключения договора до точного учета фактического водопотребления и последующей оплаты. Система позволяет исключить разночтения в данных, оптимизировать административные процессы, минимизировать влияние человеческого фактора, а также обеспечить объективность при распределении водных ресурсов и расчетах за водопользование», — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.