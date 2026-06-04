В Казахстане заключили 26,5 тыс. электронных договоров на подачу воды

«Внедряемая министерством биллинговая система охватывает полный цикл водообеспечения — от подачи заявки и заключения договора до точного учета фактического водопотребления и последующей оплаты. Система позволяет исключить разночтения в данных, оптимизировать административные процессы, минимизировать влияние человеческого фактора, а также обеспечить объективность при распределении водных ресурсов и расчетах за водопользование», — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.