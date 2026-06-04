Скончался бывший редактор газеты «Ленский шахтёр» из Бодайбо Олег Кокоуров

IrkutskMedia, 4 июня. 29 мая 2026 года на 78-м году жизни после продолжительной болезни скончался Олег Владимирович Кокоуров — журналист, редактор, член Союза журналистов СССР и России. Он более полувека работал в отечественной прессе. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО Бодайбо и района.
«Он был из тех, кто не просто писал новости — он создавал летопись времени, оставаясь верным профессии и своим принципам. Олег Владимирович начал свой путь в журналистике в 1969 году с работы корреспондентом на радио. Это были годы, когда слово ценилось на вес золота, а ответственность перед слушателем и читателем была абсолютной», — говорится в сообщении.
В 1969 году, сразу после окончания Иркутского государственного университета, он начал карьеру на радио в качестве корреспондента. В 1984 году Олег Владимирович возглавил газету «Ленский шахтёр» (6+) в Бодайбо Иркутской области. С 2005 года его профессиональная деятельность была связана с городом Сосновый Бор Ленинградской области, где он работал в газете «Тера» (6+). Там он продолжал писать очерки, брать интервью и рассказывать о людях и предприятиях, уделяя особое внимание человеческим судьбам и повседневной жизни города.
«В профессиональном сообществе Олега Владимировича ценили за редкое сочетание качеств: высокий профессионализм и принципиальность, интеллигентность и человечность, железную преданность делу и душевную теплоту. Для молодых коллег он был мудрым наставником, который не учил жить, а помогал словом и делом. Для равных по статусу — надёжным товарищем, на которого всегда можно положиться», — уточнили в пресс-службе администрации МО Бодайбо и района.
Напомним, ушел из жизни главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Иркутской области Родион Расулов. О его смерти сообщило министерство здравоохранения региона.