Скончался бывший редактор газеты «Ленский шахтёр» из Бодайбо Олег Кокоуров

«Он был из тех, кто не просто писал новости — он создавал летопись времени, оставаясь верным профессии и своим принципам. Олег Владимирович начал свой путь в журналистике в 1969 году с работы корреспондентом на радио. Это были годы, когда слово ценилось на вес золота, а ответственность перед слушателем и читателем была абсолютной», — говорится в сообщении.