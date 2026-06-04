Мэр Ирбита: на концерт Газманова на ярмарке не будут тратить бюджетные деньги

Он отметил, что два года подряд ярмарка выходит на самоокупаемость. «Это буквально второй год такое — не хватало торговых мест и известности. Более-менее навели порядок с брендированием, палатками, чтобы все были однотипные. Раньше это мероприятие больше напоминало рынок и базар», — сказал мэр.
По данным СМИ, жители города отмечали, что такие траты во время проведения специальной военной операции (СВО) неуместны и на эти средства можно было закупить технику для бойцов или заплатить ирбитским артистам.
XXIV Ирбитская выставка-ярмарка пройдет в Ирбите с 7 по 9 августа. Олег Газманов должен выступить на мероприятии 8 августа, а в первый день выступят коллективы из разных регионов России.