Эксперты рассказали, как долго в России будет цвести пух

Сотрудница Института леса в беседе с РИА Новости отметила, что в различных частях России тополиный пух начинает появляться в период с середины мая и до июля.
Эта стадия цветения тополя, сопровождающаяся выделением пуха, продолжается от десяти до четырнадцати дней. Время начала цветения напрямую связано с количеством тепла и различается в зависимости от географической широты региона.
Чем южнее расположена местность, тем раньше формируются и созревают плоды — коробочки, объединённые в соцветия-кисти.
Как уточнила специалист, к примеру, на южных территориях России пух можно наблюдать уже с середины мая.
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