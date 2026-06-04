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В Омской области обнаружили гигантскую гадюку

Необычную находку обнаружил инспектор по охране животного мира в Усть-Ишимском районе.

Источник: Freepik

Гадюка длиной почти 1,5 метра попала в объектив видеокамеры инспектора Управления по охране животного мира. Змею нашли в Усть-Ишимском районе. Длина змеи более чем вдвое превышает стандартные показатели для этого биологического вида.

Обыкновенная гадюка — небольшая змея, чья максимальная длина даже в благоприятных условиях редко достигает 80 см. Исключительные экземпляры находили ранее в центральной Швеции (104 см).

Как сообщает пресс-служба Управления по охране животного мира Омской области, внушительные размеры найденной гадюки могут быть связаны с доступной кормовой базой и ареалом обитания. Ранее в Усть-Ишимскимском районе уже обнаруживали змей более одного метра.

Однако появление гигантской гадюки вблизи человеческого жилья — повод для внимательности, но не для паники. Обыкновенная гадюка ядовита, но неагрессивна и не нападает первой. При встрече со змеей специалисты рекомендуют не делать резких движений, замереть и дать ей возможность уползти.