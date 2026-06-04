В Омской области обнаружили гигантскую гадюку

Однако появление гигантской гадюки вблизи человеческого жилья — повод для внимательности, но не для паники. Обыкновенная гадюка ядовита, но неагрессивна и не нападает первой. При встрече со змеей специалисты рекомендуют не делать резких движений, замереть и дать ей возможность уползти.