«30 детей из 11 садов в возрасте от 2 лет 8 месяцев до 8 лет». Минздрав сделал заявление о ситуации с детьми в Борисове с симптомами острой кишечной инфекции

Министерство здравоохранения сказало о состоянии 30 детей в Борисове с симптомами острой кишечной инфекции.
Ранее сообщалось, что в Борисове родители несовершеннолетних (в основном детей дошкольного возраста) обратились в больницу из-за нарушения пищеварения. Позднее врачи сказали о госпитализации и состоянии 28 дошкольников. Ситуацию также прокомментировали в Генеральной прокуратуре, заявив о комплексной проверке.
В период с 19.40 2 июня до 14.00 3 июня 2026 года в инфекционное отделение Борисовской центральной районной больницы были доставлены дети дошкольного возраста с жалобами на многократную рвоту (до десяти раз), слабость, боли в животе.
Всего в больницу обратилось 30 детей в возрасте от 2 лет и 8 месяцев до 8 лет, которые являются воспитанниками 11 детских садов города. В больницу госпитализированы 27 дошкольников с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит». Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.
В трех случаях со стороны родителей был оформлен письменный отказ, дети обеспечены лечением на дому.
Как уточняют в Минздраве, всех детей осмотрели врачи-инфекционисты, включая консультацию хирурга, чтобы исключить острую хирургическую патологию. Несовершеннолетним назначено полное клинико-лабораторное обследование, начато лечение.
На фоне проводимой терапии у всех госпитализированных отмечается устойчивая положительная динамика.
«По состоянию на 18:00 3 июня 2026 года — 8 детей выписаны», — сообщили в ведомстве.
Санитарно-эпидемиологическая служба проводит расследование, чтобы установить причины заболевания. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения.
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