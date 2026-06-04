«30 детей из 11 садов в возрасте от 2 лет 8 месяцев до 8 лет». Минздрав сделал заявление о ситуации с детьми в Борисове с симптомами острой кишечной инфекции

Всего в больницу обратилось 30 детей в возрасте от 2 лет и 8 месяцев до 8 лет, которые являются воспитанниками 11 детских садов города. В больницу госпитализированы 27 дошкольников с предварительным диагнозом «острый гастроэнтерит». Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.