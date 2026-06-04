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Россияне назвали главные проблемы на работе

Согласно новому опросу, почти 35% работников в России назвали чрезмерное количество одновременно выполняемых задач основным барьером для продуктивности.

Согласно новому опросу, почти 35% работников в России назвали чрезмерное количество одновременно выполняемых задач основным барьером для продуктивности. Об этом пишет «Газета.ру». 22% опрошенных отметили, что их поручения часто изменяются в процессе работы, без предварительного уведомления.

Еще 17% указали на размытость приоритетов, 15% — на избыток совещаний и уведомлений, а каждый десятый респондент пожаловался на то, что задания распределены между различными цифровыми платформами.

Характер трудностей варьируется в зависимости от должности: 41% начинающих сотрудников чаще остальных сетуют на обилие задач. Специалисты среднего уровня нередко сталкиваются с внезапным изменением планов и перечня работ.

В то же время руководители и опытные работники значительно реже упоминали перегрузку из-за встреч.

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