Россияне назвали главные проблемы на работе

Согласно новому опросу, почти 35% работников в России назвали чрезмерное количество одновременно выполняемых задач основным барьером для продуктивности. Об этом пишет «Газета.ру». 22% опрошенных отметили, что их поручения часто изменяются в процессе работы, без предварительного уведомления.
Еще 17% указали на размытость приоритетов, 15% — на избыток совещаний и уведомлений, а каждый десятый респондент пожаловался на то, что задания распределены между различными цифровыми платформами.
Характер трудностей варьируется в зависимости от должности: 41% начинающих сотрудников чаще остальных сетуют на обилие задач. Специалисты среднего уровня нередко сталкиваются с внезапным изменением планов и перечня работ.
В то же время руководители и опытные работники значительно реже упоминали перегрузку из-за встреч.
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