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В парке им. Октября открылась специальная детская площадка

На территории парка им. Октября в День защиты детей открылась долгожданная специальная детская площадка.

Источник: НИА Ростов

На территории парка им. Октября в День защиты детей открылась долгожданная специальная детская площадка.

— Инклюзивный детский игровой комплекс «Крепкая дружба» создан для ребят от 3 до 12 лет по инициативному проекту «Сделаем вместе», — отметил глава города Александр Скрябин.

На новой площадке ребята смогут не только обрести новых друзей, но и укрепить здоровье на свежем воздухе, научиться работать в команде, развить спортивные и игровые навыки.

Площадка доступна для игр совершенно бесплатно и в любое время года.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.