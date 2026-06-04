В парке им. Октября открылась специальная детская площадка

На территории парка им. Октября в День защиты детей открылась долгожданная специальная детская площадка.
— Инклюзивный детский игровой комплекс «Крепкая дружба» создан для ребят от 3 до 12 лет по инициативному проекту «Сделаем вместе», — отметил глава города Александр Скрябин.
На новой площадке ребята смогут не только обрести новых друзей, но и укрепить здоровье на свежем воздухе, научиться работать в команде, развить спортивные и игровые навыки.
Площадка доступна для игр совершенно бесплатно и в любое время года.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.