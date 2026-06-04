Продлен срок следствия по делу о гибели туристов на севере Прикамья

Напомним, 20 февраля пятеро жителей Уфы выехали из деревни Золотанка в сторону плато Кваркуш. Протяженность их маршрута составляла около 100 км, туристы планировали подняться на плато, переночевать в лесной избе и вернуться в деревню не позже 24 февраля. В запланированный срок на конечную точку маршрута они не вернулись. 27 февраля начались их поиски. Через несколько дней троих туристов нашли в импровизированном укрытии у подножия горы Гроб, двое из них были мертвы. Еще двое погибли по дороге к избе. Предварительной причиной смерти тогда было названо обморожение. Выжившего туриста на своем вертолете в ближайшее медучреждение эвакуировал пермский предприниматель и пилот Михаил Шило. Затем путешественник был доставлен санавиацией в Пермь.