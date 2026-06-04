Прослеживается очевидный тренд: в МИД России раскрыли, что нужно США и Западу от Армении

Напомним, Армения пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, Ереван хочет начать евроинтеграцию, а с другой, он не хочет терять связи с Россией. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Армении нужно как можно быстрее определиться, куда она хочет: в ЕС или в ЕАЭС. В Кремле сообщили, что пока будут продолжать диалог с Ереваном по поводу развития двусторонних отношений.