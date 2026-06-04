Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прослеживается очевидный тренд: в МИД России раскрыли, что нужно США и Западу от Армении

Захарова: Западу и США нужны редкоземельные ресурсы Армении.

Источник: Комсомольская правда

Западу и США нужны от Армении редкоземельные ресурсы. Этот очевидный тренд в логике подхода «отбирать, грабить, присваивать себе, унижать и уничтожать» прослеживается очень ясно. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о недавнем приезде в Ереван госсекретаря Марко Рубио, который подписал с Ереваном не международные договоры, что означало бы равноправие сторон.

«Были подписаны некие декларативные документы, но при этом прослеживается очевидный, как они говорят, тренд на ресурсоемкие и редкоземельные сферы, которые Соединенные Штаты Америки очень даже интересуют», — добавила Захарова.

26 мая госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Ереван. В аэропорту его встретил глава МИД Армении Мирзоян, проходит их встреча. Сообщалось, что Рубио подпишет меморандум о взаимопонимании с армянским коллегой.

Напомним, Армения пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, Ереван хочет начать евроинтеграцию, а с другой, он не хочет терять связи с Россией. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Армении нужно как можно быстрее определиться, куда она хочет: в ЕС или в ЕАЭС. В Кремле сообщили, что пока будут продолжать диалог с Ереваном по поводу развития двусторонних отношений.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше