Венчальный мундир Николая II привезут в Екатеринбург

На выставке представлены 360 экспонатов, включая мемориальные предметы и произведения из коллекций музея, а также венчальный мундир последнего российского императора, сообщили в пресс-службе ЕМИИ.
Центральным экспонатом является флорентийская мозаика «Осязание и обоняние» из Янтарной комнаты, возвращенной в 2000 году. Также представлены предметы из цветного камня и бронзы, включая гарнитур из бадахшанского лазурита и уральского малахита.
Среди экспонатов — предметы из «Клада Нарышкиных» и сервизы фирмы «Сазиков». Коллекция русского и европейского фарфора включает Рафаэлевский сервиз, заказанный Александром III, и китайский фарфор.
«В числе знаковых мемориальных предметов выставки — мундир Николая II, в котором император венчался: доломан и фуражка флигель-адъютанта Свиты Его Величества полковника лейб-гвардии Гусарского полка. На подкладке у воротника сохранилась шёлковая этикетка с текстом: “Въ этомъ доломане Его Величество бракосочетался. Сохранить навсегда”.
Последняя страница в истории Царского Села как императорской резиденции связана с судьбой Николая II и Александровским дворцом, в котором монарх и его семейство постоянно жили с 1905 по 1917 годы", — рассказали в ЕМИИ.
Экспозиция иллюстрирует смену стилей и развитие искусства Нового времени, несмотря на потери во время распродаж 1920-х — 1930-х годов и Великой Отечественной войны. Выставка «Царское Село. Шедевры императорской резиденции» (0+) будет представлена в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств с 10 июня по 16 августа.