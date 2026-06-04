Омичам рассказали, как уберечь зубы от кариеса

4 июня отмечается День борьбы с кариесом зубов. В этот день особенно важно вспомнить о здоровье полости рта и уделить внимание профилактике заболевания. О том, как уберечь зубы от кариеса, рассказала заведующая лечебно-профилактическим отделением детской стоматологии ГКСП № 1 Юлия Петрова.
По словам специалиста, профилактика кариеса — это комплекс мер, которые помогают снизить риски возникновения заболевания и вовремя выявить возможные проблемы.
Большое значение имеет правильное питание. Сбалансированный рацион способствует укреплению зубов и поддержанию здоровья полости рта. Врачи советуют включать в меню больше овощей и фруктов, богатых клетчаткой, а также кисломолочные продукты, сыр и рыбу — они содержат кальций, необходимый для здоровья зубов. Употребление твёрдых овощей и фруктов помогает естественному очищению эмали. Кроме того, стоит избегать чередования чрезмерно горячих и холодных блюд, сократить частоту перекусов и пить достаточное количество воды.
Не менее важна качественная гигиена полости рта — как домашняя, так и профессиональная. Чистить зубы рекомендуется минимум дважды в день, используя зубную щётку (ручную или электрическую), зубную нить, межзубные ёршики, ирригатор и антибактериальный ополаскиватель. При этом важно не забывать очищать не только зубы, но и язык, на поверхности которого скапливается налёт.
Даже при неукоснительном соблюдении всех правил домашней гигиены нельзя пренебрегать визитами к стоматологу: посещать кабинет специалиста нужно минимум два раза в год. Только профессиональная чистка позволяет полностью удалить зубной налёт и избавиться от зубного камня.
Дополнительно врач-гигиенист может предложить процедуры фторирования и реминерализации зубов. Они помогают восстановить минеральный состав зубной ткани и заметно повышают её устойчивость к кариесу.