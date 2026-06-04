Омичам рассказали, как уберечь зубы от кариеса

Не менее важна качественная гигиена полости рта — как домашняя, так и профессиональная. Чистить зубы рекомендуется минимум дважды в день, используя зубную щётку (ручную или электрическую), зубную нить, межзубные ёршики, ирригатор и антибактериальный ополаскиватель. При этом важно не забывать очищать не только зубы, но и язык, на поверхности которого скапливается налёт.