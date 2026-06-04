Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане до конца лета закроют одну из достопримечательностей: названа причина

С 5 июня по 15 августа 2026 года в Астане закроют монумент «Астана жұлдызы», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В пресс-службе акимата города объяснили, что будут проводиться ремонтно-реставрационные работы этой достопримечательности, расположенной на пересечении проспектов Туран и Кабанбай батыра.

«Работы запланированы в целях сохранения историко-культурного наследия и поддержания надлежащего состояния объекта», — добавили в акимате.

Монумент «Астана жулдызы» — 40-метровая золотистая стела с тремя бронзовыми тулпарами у подножия. Изготовлен из бронзы, металла, сусального золота, мрамора. Открыли его 6 августа 2007 года.

В конце мая на западе Казахстана торжественно запустили уникальную достопримечательность — самую высокую в стране копию Эйфелевой башни.