В Астане до конца лета закроют одну из достопримечательностей: названа причина

В пресс-службе акимата города объяснили, что будут проводиться ремонтно-реставрационные работы этой достопримечательности, расположенной на пересечении проспектов Туран и Кабанбай батыра.
«Работы запланированы в целях сохранения историко-культурного наследия и поддержания надлежащего состояния объекта», — добавили в акимате.
Монумент «Астана жулдызы» — 40-метровая золотистая стела с тремя бронзовыми тулпарами у подножия. Изготовлен из бронзы, металла, сусального золота, мрамора. Открыли его 6 августа 2007 года.
В конце мая на западе Казахстана торжественно запустили уникальную достопримечательность — самую высокую в стране копию Эйфелевой башни.