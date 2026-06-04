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69-летнюю казахстанку пришлось срочно спасать после подозрительных звонков

В Атырау полицейские защитили 69-летнюю жительницу города от действий телефонных мошенников, которые пытались оформить на ее имя кредит в размере 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Подробности сегодня, 4 июня 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Атырауской области:

«Схема обмана началась со звонка неизвестного, представившегося специалистом по обслуживанию домофонов. Под предлогом проведения технических работ он убедил пенсионерку сообщить код, поступивший с номера 1414. Вскоре ей позвонил другой злоумышленник, назвавшийся сотрудником банка, и сообщил о якобы оформляемом на ее имя кредите… Используя методы психологического воздействия, мошенник пытался завладеть денежными средствами потерпевшей».

Подозрительная активность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов и телекоммуникационной компании. Получив информацию, сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ДП Атырауской области выехали по месту жительства гражданки.

«В ходе проверки установлено, что пенсионерка поддерживала связь с мошенниками через мессенджер WhatsApp. Полицейские оперативно разъяснили женщине механизм действий злоумышленников и убедили ее прекратить дальнейшее общение. В результате принятых мер преступный замысел был сорван, а гражданка избежала финансового ущерба на сумму 2 млн тенге». Пресс-служба ДП Атырауской области.

Фото: polisia.kz.

Полицейские в очередной раз напоминают казахстанцам:

«Никогда не сообщайте посторонним лицам SMS-коды, реквизиты банковских карт, пароли и другие персональные данные. При поступлении подозрительных звонков или сообщений немедленно прекратите разговор и обратитесь в полицию по номеру “102”».

Ранее стало известно, что «семейный тариф», к которому в социальных сетях и мессенджерах казахстанцев призывают подключиться по низкой цене, оказался ловушкой. В связи с этим полиция распространила срочное предупреждение для граждан.