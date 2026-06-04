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В Иркутском округе нарушителей противопожарного режима ловят с помощью дронов

Рейды с беспилотниками прошли в четырех садоводствах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском округе спасатели МЧС провели рейды с беспилотниками по четырем садоводствам: «Зеленое», «Озерное», «Багульник-2» и «Излучина». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, с воздуха легко заметить дым и огонь, поэтому дроны стали хорошим подспорьем в поиске нарушителей.

— Специалисты ежедневно обходят дворы, беседуют с жителями и раздают памятки. Только за 2 июня межведомственные группы составили пять протоколов на тех, кто нарушал правила. Выставили шесть временных постов, чтобы ограничить доступ в леса при высокой и чрезвычайной пожарной опасности, — добавили в МЧС.

Особый противопожарный режим продолжает действовать, а значит, разводить огонь и жечь траву категорически запрещено. При пожаре звоните 101 или 112.

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