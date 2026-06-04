Стал известен пол будущего ребенка сестры Бузовой

Бузова и бизнесмен Константин Штрыкин не стали устраивать пышное торжество по этому поводу. Сначала они опросили родственников с обеих сторон, чтобы понять, у кого хорошо работает интуиция. Позже возлюбленные заказали торт, у которого была розовая начинка.