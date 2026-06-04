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Стал известен пол будущего ребенка сестры Бузовой

Сестра российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна вместе с женихом провела гендерную вечеринку, в ходе которой узнала пол будущего ребенка. После в своем личном блоге родственница звезды раскрыла, что ждет девочку.

Сестра российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна вместе с женихом провела гендерную вечеринку, в ходе которой узнала пол будущего ребенка. После в своем личном блоге родственница звезды раскрыла, что ждет девочку.

Бузова и бизнесмен Константин Штрыкин не стали устраивать пышное торжество по этому поводу. Сначала они опросили родственников с обеих сторон, чтобы понять, у кого хорошо работает интуиция. Позже возлюбленные заказали торт, у которого была розовая начинка.

— 14 февраля 2026 года мы узнали, кто ты, наш маленький человечек. Это был самый волнительный момент в моей жизни. И самый прекрасный одновременно. Мы тебя очень любим и ждем, — написала Анна.

Подписчики Бузовой сразу начали поздравлять пару. Среди комментариев — «Классно, девочка будет!»; «Какие новости, ура!»; «Поздравляю вас, почему-то я очень хотела, чтобы у вас была девочка»; «Легких родов вам, Анна, какие классные моменты».

Ранее стало известно, что после того как сестра российской певицы Ольги Бузовой Анна сообщила ей о своей беременности, исполнительница не смогла сдержать эмоции и расплакалась.

23 апреля Бузова также рассказала, что негативные комментарии пользователей Сети о ее беременности «ударили по ее психике». В частности, «ясновидящие» написали, что у нее якобы родится мертвый ребенок, и слали проклятия.