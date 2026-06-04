В Ростове-на-Дону прошёл «День безопасности на воде»

чтобы избежать трагедии на воде, необходимо следить за детьми и ни в коем случае не оставлять их одних у воды, не купаться в запрещенных местах, не употреблять алкогольные напитки при отдыхе у воды. В экстренных ситуациях звоните на единый номер спасения «112».