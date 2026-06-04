В Ростове-на-Дону прошёл «День безопасности на воде»

Чтобы лето, каникулы и купальный сезон прошли без травм и происшествий, для юных ростовчан на городском пляже на улице Левобережной в понедельник, 1 июня, провели «День безопасности на воде».
Участниками встречи стали школьники и волонтеры. На пляже в этот солнечный, но прохладный летний день присутствовали около 40 юных ростовчан, а также спасатели Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону и Ростовской областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации«(ГКУ РО “ПСС ВВ ТМ”).
Самым зрелищным стало спасение «утопающего». По легенде в реке Дон тонет человек. Спасатели Поисково-спасательной службы в считанные минуты подплыли к тонущему, извлекли его из воды и доставили на берег.
На практике ребятам продемонстрировали, как оказывать первую помощь пострадавшему. В этой роли был специальный тренажер-манекен «Гоша». Специалисты показали правильный порядок проведения искусственной вентиляции легких. Ребят не только научили, как приводить в чувство человека, который находится без сознания, но и показали работу водолазной станции по спасению утопающего.
Кроме этого, мальчишки и девчонки познакомились с водолазным снаряжением, которое необходимо для работы под водой: гидрокостюмы, средства связи, дыхательный аппарат, специальный нож для работ под водой и другое.
После всем присутствующим показали приемы подачи спасательного круга и «Конца Александрова». При этом у многих возникло желание лично бросить круг.
«День безопасности на воде» прошел увлекательно и продуктивно, дети пообещали запомнить правила безопасного поведения на воде и соблюдать их. В завершение мероприятия родители поблагодарили организаторов, а спасателей — за их работу.
Спасатели напоминают жителям и гостям города Ростова-на-Дону:
чтобы избежать трагедии на воде, необходимо следить за детьми и ни в коем случае не оставлять их одних у воды, не купаться в запрещенных местах, не употреблять алкогольные напитки при отдыхе у воды. В экстренных ситуациях звоните на единый номер спасения «112».
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.