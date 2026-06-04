В Хабаровском крае определят лучшего выпускника высшего образования

Имя лучшего выпускника высшего образования Хабаровского края станет известно 16 июня. В Молодежном досуговом центре подведут итоги соответствующего конкурса. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Конкурс проводится Научно-образовательным фондом Хабаровского края совместно с министерством образования и науки. Победители и призеры получат именные денежные премии имени Н. И. Гродекова, а финалисты — сертификаты и дипломы.
В этом году за звание лучшего будут бороться 10 финалистов.
— Это выпускники 8 вузов Хабаровского края, которые проявили себя в учебе, науке, спорте, творческой и общественной деятельности, -подчеркнула руководитель центра управления научными проектами Научно-образовательного фонда Хабаровского края Марина Скворцова.
За звание лучшего будут бороться Светлана Айнулова (ТОГУ), Валентина Бадулина (АмГПГУ), Анастасия Иванова (ВГУЮ), Владислав Коваленко (ДВГМУ), Сергей Мамитько (ДВЮИ МВД им. И. Ф. Шилова), Татьяна Морозова (КнАГУ), Данила Скворцов (ДВГУПС), Артем Смоляров (ВГУЮ), Ирина Шутова (РГУП им. В. М. Лебедева), Никита Шушарин (КнАГУ).
В финале участников ждет научный квиз — интеллектуальное испытание по темам, связанным с историей России и Хабаровского края, отечественной наукой, научно-технологическим развитием региона, природой и ресурсами края, технологиями будущего, русским языком, коммуникацией, правовой и финансовой грамотностью.
— Победа или попадание в число финалистов означает официальное признание заслуг выпускника в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной деятельности. Это подтверждение высокого уровня подготовки и вклада в развитие своего вуза и края. И при трудоустройстве это может служить дополнительным бонусом, — добавила Марина Скворцова.
Конкурс помогает популяризировать науку и современные знания среди молодежи в духе Десятилетия науки и технологий в России, когда важно делать достижения ученых понятными и близкими для всех.