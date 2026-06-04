В Хабаровском крае определят лучшего выпускника высшего образования

— Победа или попадание в число финалистов означает официальное признание заслуг выпускника в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной деятельности. Это подтверждение высокого уровня подготовки и вклада в развитие своего вуза и края. И при трудоустройстве это может служить дополнительным бонусом, — добавила Марина Скворцова.