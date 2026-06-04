Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 4 июня

Отключения света в Ростове на 4 июня оставят без электричества дома на десятках улиц и сотни жильцов. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Радищева, 13−43 и 18−44;
— улица Просвещения, 12−15;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— улица Содружества, 84, 86, 90, 86/1, 88/1, 92, 92/1, 96, 94/1, 94/2;
— улица Петрозаводская, 32А;
— улица Мичуринская, 203/1;
— улица Богданова, 20−54 и 21−71;
— улица Подвойского, 14−56 и 3−33;
— улица Городовикова, 2−24, 35;
— улица 29-я линия, 79−131 и 70−106;
— улица 31-я линия, 77−129 и 78−132;
— улица 33-я линия, 77−141 и 72−132;
— улица 35-я линия, 94−138;
— улица Береговая, 40;
— переулок Красногорский, 1−23 и 2−28;
— улица Подгорная, 54;
— переулок ОГПУ, 2−6, 15−19;
— переулок Вольный;
— переулок Фруктовый;
— переулок Грозненский;
— переулок Общественный;
— переулок Санаторный;
— переулок Ставропольский, 1−7;
— улица Подъезная, 36−70;
— улица Цезаря Куникова, 29−73;
— улица 20-я линия, 47−67;
— улица 22-я линия, 46−66 и 47−75;
— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;
— улица Лекальная, 9−27.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
— улица Красноармейская, 132, 142−146;
— переулок Соборный, 35, 48−50;
— улица Максима Горького, 117/40.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.