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Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 4 июня

Энергетики назвали адреса, где в Ростове в четверг отключат электричество.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 4 июня оставят без электричества дома на десятках улиц и сотни жильцов. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Радищева, 13−43 и 18−44;

— улица Просвещения, 12−15;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— улица Содружества, 84, 86, 90, 86/1, 88/1, 92, 92/1, 96, 94/1, 94/2;

— улица Петрозаводская, 32А;

— улица Мичуринская, 203/1;

— улица Богданова, 20−54 и 21−71;

— улица Подвойского, 14−56 и 3−33;

— улица Городовикова, 2−24, 35;

— улица 29-я линия, 79−131 и 70−106;

— улица 31-я линия, 77−129 и 78−132;

— улица 33-я линия, 77−141 и 72−132;

— улица 35-я линия, 94−138;

— улица Береговая, 40;

— переулок Красногорский, 1−23 и 2−28;

— улица Подгорная, 54;

— переулок ОГПУ, 2−6, 15−19;

— переулок Вольный;

— переулок Фруктовый;

— переулок Грозненский;

— переулок Общественный;

— переулок Санаторный;

— переулок Ставропольский, 1−7;

— улица Подъезная, 36−70;

— улица Цезаря Куникова, 29−73;

— улица 20-я линия, 47−67;

— улица 22-я линия, 46−66 и 47−75;

— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;

— улица Лекальная, 9−27.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

— улица Красноармейская, 132, 142−146;

— переулок Соборный, 35, 48−50;

— улица Максима Горького, 117/40.

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