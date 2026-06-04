Напоминание о правилах безопасности детей на летних каникулах в Хабаровском края

Чтобы предотвратить падения из окон, специалисты рекомендуют оборудовать их специальными блокираторами и исключить доступ детей к подоконникам, убрав стоящую рядом мебель. Кроме того, важно провести с детьми разъяснительную беседу о потенциальных опасностях: объяснить, почему нельзя высовываться из окна и опираться на москитную сетку.