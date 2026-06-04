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Напоминание о правилах безопасности детей на летних каникулах в Хабаровском края

В период летних каникул спасатели акцентируют внимание родителей на ключевых правилах безопасности для детей.

Источник: Комсомольская правда

В период летних каникул спасатели акцентируют внимание родителей на ключевых правилах безопасности для детей, сообщает пресс-служба комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Среди основных рисков выделяются падения из окон и посещение заброшенных зданий — эти ситуации могут привести к серьёзным травмам или угрозе жизни несовершеннолетних.

Чтобы предотвратить падения из окон, специалисты рекомендуют оборудовать их специальными блокираторами и исключить доступ детей к подоконникам, убрав стоящую рядом мебель. Кроме того, важно провести с детьми разъяснительную беседу о потенциальных опасностях: объяснить, почему нельзя высовываться из окна и опираться на москитную сетку.

Заброшенные здания опасны из-за возможного обрушения конструкций, наличия острых предметов и других угроз. Родителям необходимо чётко донести до детей, что подобные объекты посещать запрещено — это может привести к тяжёлым последствиям.

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