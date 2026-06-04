В Хабаровском крае предложили идею выходных без городской суеты

Для любителей активного отдыха 6 июня запланирован сап-сплав по реке Тунгуска. Маршрут рассчитан в том числе на новичков и семейные группы. Отмечается, что формат может подойти и для участия в конкурсе туристических фильмов «Дальний Восток — Земля приключений», где главный приз составляет 3 млн рублей.