В Хабаровском крае предложили идею выходных без городской суеты

В Хабаровском крае жителям и гостям региона предложили серию туристических маршрутов и экскурсий на первые выходные лета, — сообщает Министерство туризма Хабаровского края.
Партнёры проекта «Отдыхаем в крае» подготовили программы с возможностью участия по специальной скидке при использовании промословa «Минтур». В список вошли как активные маршруты, так и познавательные городские форматы.
Одним из предложений стала экскурсия «Жизнь — Малина!» на фабрике мороженого. Участникам расскажут о производстве десерта и проведут дегустацию свежей продукции.
Для любителей активного отдыха 6 июня запланирован сап-сплав по реке Тунгуска. Маршрут рассчитан в том числе на новичков и семейные группы. Отмечается, что формат может подойти и для участия в конкурсе туристических фильмов «Дальний Восток — Земля приключений», где главный приз составляет 3 млн рублей.
Также в воскресенье запланирован сплав на катамаране по маршруту «Анюй — скалы Надге» с пешими участками и подъёмом на останец. Организаторы отмечают, что маршрут доступен как опытным туристам, так и новичкам.
Отдельно в программе — поездка в село Новокаменка к каменному водопаду, геологическому памятнику на месте древнего вулкана. Там же предусмотрены мастер-классы и творческая программа.
Для тех, кто предпочитает городской формат, подготовлена иммерсивная прогулка по Хабаровску «Новая волна». С использованием технологий дополненной реальности участникам покажут исторические образы города и расскажут о людях, оставивших след в его развитии.