Профориентация для всех: в Хабаровском крае в этом году планируют трудоустроить почти 3000 подростков

Летняя занятость — один из способов школьнику получить трудовой опыт и собственный доход. В этом году в Комсомольске планируют принять на работу более 800 подростков от 14 до 18 лет. С предприятиями уже заключили около 40 договоров. Евгений Багмут, руководитель кадрового центра «Работа России» в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе: Социально-ориентированные работодатели из разных сфер: муниципальные организации, детские сады школы. И крупные работодатели — градообразующие предприятия. В прошлом году в Хабаровском крае по нацпроекту «Работа России» запустили профтуры. Школьникам организуют встречи с представителями организаций. На них рассказывают о карьерных перспективах. Один из таких туров состоялся в кадровом центре «Работа России». Там провели экскурсию для учеников Центра образования «Открытие». На его базе существуют профильные классы по информационному, педагогическому и медицинскому направлениям. Сейчас школьники проходят практику. Тимофей Жигалин, учитель истории Центра образования «Открытие»: Педагогический класс работает в пришкольном лагере. Медицинский класс работает на базе «Эвристики». Информационный профиль тоже там. Параллельно с этим они будут знакомиться с предприятиями города. Для того, чтобы когда они окончили обучение в школе, имели представление, куда они могут пойти учиться и работать. Получить услугу по профориентации можно в центре занятости населения или на портале «Работа России».