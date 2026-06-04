В России создали экологичную технологию для производства суперконденсаторов

САРАТОВ, 4 июня. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) разработали новую технологию для производства электродных материалов современных аккумуляторов и суперконденсаторов. Она отличается экологичностью и экономичностью, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Речь идет о технологии для масштабируемого производства MXene — наноматериала, который применяется, например, в электромобилях и смартфонах. Как подчеркнули в университете, разработка является актуальной для отрасли высокомощных накопителей энергии.
«Исследование открывает более доступные и производительные способы масштабируемого расплавного травления MAX-фаз при синтезе MXен. Такой подход позволяет значительно сократить использование вредных реагентов, делая процесс синтеза более экологичным. Кроме того, снижается и потенциальная стоимость конечного продукта», — приводятся в сообщении слова доцента кафедры «Химия и химическая технология материалов» Физико-технического института СГТУ Алексея Цыганова.
В пресс-службе добавили, что материал, синтезированный с помощью нового метода, прошел испытание. Так, ученые СГТУ создали прототип ассиметричного суперконденсатора. В ходе испытания он продемонстрировал высокую удельную мощность накопленной электрической энергии и стабильность свойств даже после 10 тыс. циклов зарядки-разрядки, отметили в вузе.
«Нам удалось избежать сверхинтенсивного протекания реакции и сохранить высокую скорость обработки материала, при этом снизив температуру процесса со 126 градусов Цельсия до 110 градусов Цельсия. Это очень существенно для реального внедрения подобного протокола синтеза и планирования в масштабах микротоннажной химии для производства MXен», — процитировали в пресс-службе доцента кафедры «Химия и химическая технология материалов» ФТИ Николая Горшкова.