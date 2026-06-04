В России создали экологичную технологию для производства суперконденсаторов

«Нам удалось избежать сверхинтенсивного протекания реакции и сохранить высокую скорость обработки материала, при этом снизив температуру процесса со 126 градусов Цельсия до 110 градусов Цельсия. Это очень существенно для реального внедрения подобного протокола синтеза и планирования в масштабах микротоннажной химии для производства MXен», — процитировали в пресс-службе доцента кафедры «Химия и химическая технология материалов» ФТИ Николая Горшкова.