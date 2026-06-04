Кинофестивалю самарской студии присвоили международный статус

«Великая Отечественная война с каждым годом все дальше от нас, но очень важно, чтобы подрастающие поколения могли увидеть кинохронику тех лет и лица людей, не щадивших себя ради Родины. Самарская студия кинохроники обладает богатейшим фондом материалов и рассказывает самарцам и жителям других городов о тех, кто стоял насмерть под Москвой, Сталинградом, кто ковал Победу в тылу», — рассказал мэр Самары Иван Носков.