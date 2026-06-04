Семейный фестиваль «Первый. Детский» откроет новый сезон «ЯРких БЕРЕГОВ» в Красноярске 6 июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 июня на Центральной набережной стартует четвертый сезон проекта «ЯРкие БЕРЕГА».
Открытие пройдет в формате семейного фестиваля «Первый. Детский», главная тема — «Сила Сибири: Енисей и тайга».
Пространство набережной разделят на две большие зоны. В зоне Енисея гостей ждут активные игры, спортивные и силовые состязания, народные забавы, а также интерактивы, связанные с технологиями и профессиями. Здесь же представят площадки городских организаций, молодежных центров и спортивных клубов. В зоне тайги будут проходить творческие мастер-классы, интеллектуальные игры и викторины. Свои программы представят школы, детские сады, библиотеки и музеи.
Всего для гостей подготовят более 100 локаций. Отдельный блок будет посвящен профессиям — от спасателей и медиков до журналистов, энергетиков, железнодорожников и работников лесного хозяйства. Также горожанам покажут специализированную технику, которую можно будет изучить в интерактивном формате. Работа локаций фестиваля — с 14:00 до 19:00, отмечают в мэрии.
В 11:00 на главной сцене начнется концертная программа с участием творческих коллективов, вокальных студий, а также шоу с анимацией и фокусами для детей. С 14:00 стартуют показательные бои в рамках турнира «Битва берегов» от краевой Федерации бокса.
В 15:00 состоится официальное открытие семейного фестиваля «Первый. Детский» и четвертого сезона «ЯРких БЕРЕГОВ».
Далее выступят участники II Краевого фестиваля духовой музыки «Сибирский марш». Программу откроет сводный оркестр с исполнением гимна России и композиции «Широка страна моя родная».
С 20:00 начнется программа музтеатра. Артисты сыграют спектакль «Да здравствует лето» — известные мелодии из детских фильмов и мультфильмов советского времени представят для малышей в современной аранжировке. Завершит праздничный день кавер-группа «2*2».
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