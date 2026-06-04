Семейный фестиваль «Первый. Детский» откроет новый сезон «ЯРких БЕРЕГОВ» в Красноярске 6 июня

Пространство набережной разделят на две большие зоны. В зоне Енисея гостей ждут активные игры, спортивные и силовые состязания, народные забавы, а также интерактивы, связанные с технологиями и профессиями. Здесь же представят площадки городских организаций, молодежных центров и спортивных клубов. В зоне тайги будут проходить творческие мастер-классы, интеллектуальные игры и викторины. Свои программы представят школы, детские сады, библиотеки и музеи.