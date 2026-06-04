В правительстве рассказали о мерах поддержки казахстанцев

Параллельно расширяется доступ к дорогостоящему лечению и лекарственному обеспечению. Если в 2018 году бесплатными лекарственными средствами обеспечивались 1,9 млн человек, то к 2025 году этот показатель увеличился до 3,4 млн граждан. Объем финансирования амбулаторного лекарственного обеспечения за этот период вырос более чем в три раза — с 87,2 млрд до 337,4 млрд тенге.