Ксения Шойгу: Забег «Борись и побеждай» на ПМЭФ собрал 2500 человек

«Мы прирастаем 20% от количества участников год к году. Это очень большой рост. Я думаю, что любой бизнес позавидует 20% росту год к году. И мне кажется, что мы продолжим расти, а следовательно, может быть, надо будет делать такой вечерний забег или другие спортивные мероприятия для того, чтобы гости форума не только бодрились перед стартом, но ещё и расслаблялись после долгого трудового дня», — сказала она.