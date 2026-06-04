На начало лета в Красноярском крае были открыты вакансии по 84 профессиям

Специалисты российской рекрутинговой платформы провели исследование и выяснили, какие специалисты сегодня требуются в Красноярском крае и сколько им готовы платить. Наиболее востребованными стали продавцы-консультанты и кассиры — на них пришлось 7% всех предложений на рынке труда в регионе. По 6% составили доли вакансий для менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также для водителей-экспедиторов. В пятерку самых востребованных также вошли разнорабочие (5%) и машинисты (5%). При этом структура спроса в Красноярском крае частично отличается от общей картины по Сибирскому федеральному округу (СФО). В целом по СФО в число наиболее востребованных, помимо продавцов, менеджеров по продажам, водителей и разнорабочих, вошли также повара, пекари и кондитеры. Отметим, что по всем позициям из списка самых востребованных зарплатные предложения в Красноярском крае превышают среднеокружные показатели. Топ-5 востребованных профессий в Красноярском крае и медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях для них: продавец-консультант, продавец-кассир — 57,2 тысячи рублей; менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами — 92,1 тысячи рублей; водитель, экспедитор — 151,1 тысячи рублей; разнорабочий — 122,5 тысячи рублей; машинист — 200,8 тысячи рублей.