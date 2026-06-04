В Перми нашли родных найденного в магазине мужчины

Речь идёт о пенсионере, которого нашли в магазине «Монетка» на шоссе Космонавтов, 49 в Перми 3 июня. На вид ему больге 55 лет, волосы и борода седые, одет в зелёную куртку и зелёную кепку. Поисковики просили сделать репосты, чтобы найти родных пропавшего.