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В Перми нашли родных найденного в магазине мужчины

Поисковики рассказали, кому они передали пенсионера.

Волонтёры отряда «ПрикамьеПоиск» сообщили, что поиск родственников найденного в магазине мужчины завершён.

Речь идёт о пенсионере, которого нашли в магазине «Монетка» на шоссе Космонавтов, 49 в Перми 3 июня. На вид ему больге 55 лет, волосы и борода седые, одет в зелёную куртку и зелёную кепку. Поисковики просили сделать репосты, чтобы найти родных пропавшего.

Меньше, чем через сутки волонтёры объявили, что поиск родственников окончен.

«Удалось найти контакты внучки и передать ей дедушку», — рассказали сайту perm.aif.ru в поисковом отряде.

Напомним, в Пермском крае нашли живым 67-летнего мужчину, который пропал 31 мая. Его искали 4 дня. Волонтёры не раскрывали подробностей поиска.