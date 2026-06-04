В Перми нашли родных найденного в магазине мужчины

Волонтёры отряда «ПрикамьеПоиск» сообщили, что поиск родственников найденного в магазине мужчины завершён.
Речь идёт о пенсионере, которого нашли в магазине «Монетка» на шоссе Космонавтов, 49 в Перми 3 июня. На вид ему больге 55 лет, волосы и борода седые, одет в зелёную куртку и зелёную кепку. Поисковики просили сделать репосты, чтобы найти родных пропавшего.
Меньше, чем через сутки волонтёры объявили, что поиск родственников окончен.
«Удалось найти контакты внучки и передать ей дедушку», — рассказали сайту perm.aif.ru в поисковом отряде.
Напомним, в Пермском крае нашли живым 67-летнего мужчину, который пропал 31 мая. Его искали 4 дня. Волонтёры не раскрывали подробностей поиска.