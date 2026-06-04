Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За обман с зарплатой в объявлениях предложили штрафовать

Депутаты выступили с инициативой вводить штрафы для работодателей, которые сознательно указывают недостоверные сведения о заработной плате в объявлениях о вакансиях.

Депутаты выступили с инициативой вводить штрафы для работодателей, которые сознательно указывают недостоверные сведения о заработной плате в объявлениях о вакансиях.

Как сообщает NEWS.ru, ежедневно множество соискателей сталкиваются с обманом: обещанный в объявлении доход на деле оказывается намного меньше заявленного.

Парламентарии считают, что необходимо также закрепить обязанность компаний раскрывать полную структуру выплат, включая базовый оклад и премиальные части.

Кроме того, всех недобросовестных работодателей предлагается вносить в специальный публичный перечень, который будет вести Роструд.

Сербию призвали провести референдум о членстве в ЕС.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше