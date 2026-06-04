За обман с зарплатой в объявлениях предложили штрафовать

Депутаты выступили с инициативой вводить штрафы для работодателей, которые сознательно указывают недостоверные сведения о заработной плате в объявлениях о вакансиях.
Как сообщает NEWS.ru, ежедневно множество соискателей сталкиваются с обманом: обещанный в объявлении доход на деле оказывается намного меньше заявленного.
Парламентарии считают, что необходимо также закрепить обязанность компаний раскрывать полную структуру выплат, включая базовый оклад и премиальные части.
Кроме того, всех недобросовестных работодателей предлагается вносить в специальный публичный перечень, который будет вести Роструд.
Сербию призвали провести референдум о членстве в ЕС.