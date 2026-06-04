В Иркутской области взыскали компенсацию затрат на тушение лесных пожаров

Как рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, в ходе проверок было установлено, что компания-владелец участков своевременно не произвела уборку территории от сухой травы, валежника и не приняла меры по созданию противопожарных барьеров. В результате пожар, случившийся на землях собственника, перекинулся на растительность лесного фонда региона.