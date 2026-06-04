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В Иркутской области взыскали компенсацию затрат на тушение лесных пожаров

Владелец земель вовремя не принял меры по уборке сухой травы.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 июня. В Иркутской области владелец земельных участков не принял меры по недопущению пожаров. В результате дальнейшие возгорания устранялись специалистами в рамках госзадания.

Как рассказали в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, в ходе проверок было установлено, что компания-владелец участков своевременно не произвела уборку территории от сухой травы, валежника и не приняла меры по созданию противопожарных барьеров. В результате пожар, случившийся на землях собственника, перекинулся на растительность лесного фонда региона.

Прокурор направил в суд иск о взыскании в региональный бюджет с нарушителя более 300 тысяч рублей компенсации затрат, потраченных на ликвидацию трёх лесных пожаров.

Ранее агентство рассказывало, что в Ольхонском районе земельные участки нацпарка незаконно передали в частную собственность. Общая площадь составила более 4,9 тысячи кв. метров.