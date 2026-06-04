В Казани стартует масштабный фестиваль искусств «Горький +»

Площадками фестиваля станут знаковые культурные учреждения Казани: Театр имени Галиасгара Камала, Театр кукол «Экият», Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина, Дом актера имени Марселя Салимжанова, а также другие городские сцены. Такой географический охват позволит зрителям погрузиться в диалог классики и современности.