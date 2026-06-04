В Казани стартует масштабный фестиваль искусств «Горький +»

С 4 по 7 июня 2026 года столица Татарстана станет эпицентром культурной жизни. В эти дни на ведущих городских площадках пройдёт фестиваль искусств «Горький +», объединяющий театральные премьеры, концерты, лекции и творческие лаборатории. Организаторы обещают насыщенную программу, включающую более 30 уникальных событий.
Площадками фестиваля станут знаковые культурные учреждения Казани: Театр имени Галиасгара Камала, Театр кукол «Экият», Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина, Дом актера имени Марселя Салимжанова, а также другие городские сцены. Такой географический охват позволит зрителям погрузиться в диалог классики и современности.
Ключевая тема «Горький +» в этом году — перекличка эпох и творческие размышления Максима Горького о великих современниках: Льве Толстом, Антоне Чехове, Леониде Андрееве, Фёдоре Шаляпине и других деятелях культуры. Программа строится вокруг диалогов, которые классик вёл со своими выдающимися современниками.
Особый международный акцент фестивалю придаёт участие зарубежной труппы. Впервые в Казани выступит Стамбульский городской театр со спектаклем «Дядя Ваня» в постановке режиссёра Мехмета Беркие. Этот культурный обмен, по мнению организаторов, поможет зрителям глубже понять многообразие художественных языков и традиций разных народов.