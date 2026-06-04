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Фонтан возле драмтеатра в Братске приводят в порядок после выходки хулиганов

Ранее камеры видеонаблюдения засняли троих парней, которые справляли нужду прямо в городской фонтан.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске разгорелся скандал после того, как камеры видеонаблюдения засняли троих парней, которые справляли нужду прямо… в городской фонтан на площади возле драмтеатра! Видео попало в соцсети, и мэр Александр Дубровин лично отреагировал на произошедшее.

— Насколько надо быть невоспитанными, не уважающими свой город и всех горожан, чтобы так поступать, — написал он и сразу обратился в полицию. Заявление уже принято, личности нарушителей устанавливают.

4 июля коммунальные службы приводят фонтан в порядок. Работы идут полным ходом: воду спустили, чашу чистят и дезинфицируют. Задействованы десять специалистов и три единицы техники. Заодно из фонтана собрали битое стекло, палки и другой мусор, который люди бросают постоянно.

Коммунальщики просят жителей бережнее относиться к городскому имуществу. Как только очистка завершится, фонтан снова запустят. А нарушителям грозит административная ответственность.