Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи в Нижнем Тагиле спасли 150-килограммового пациента с параличом ног

В Нижнем Тагиле 150-килограммовый пациент с параличом ног снова начал ходить.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Городской больницы № 1 Нижнего Тагила спасли 150-килограммового пациента с параличом ног. Причиной проблемы стала межпозвонковая грыжа. Проблема усугублялась большим весом — из-за него у пациента была анатомическая сложность дыхательных путей и гипертензия.

— Из-за особенностей строения дыхательных путей уральца операционные риски врачи оценили как максимальные: существовала опасность неэффективной вентиляции лёгких, критического падения уровня кислорода в крови и кислородного голодания мозга, — сообщили в Минздраве Свердловской области.

Провести операцию безопасно позволила индивидуально подобранная тактика ведения наркоза. Вмешательство продлилось около 1,5 часов и прошло без осложнений.

Уже в первые часы после операции у мужчины исчез болевой синдром, а функции тазовых органов восстановились спустя 10 дней. После проведенного лечения ноги пациента снова начали двигаться. Сейчас он чувствует себя хорошо и уверенно ходит.