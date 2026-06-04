«Беллегпром» сказал об изменениях школьной формы в Беларуси. Подробности БелТА рассказала глава концерна Надежда Лазаревич.
По ее словам, в мае 2026 года на совещании руководства «Беллегпрома» и Госстандарта обсуждались предложения, касающиеся внесения изменений в государственный стандарт «Одежда для учащихся учреждений общего среднего образования. Общие технические условия». В частности, планируется уточнить ряд терминов, наименований и показателей.
— Сейчас данный документ на выходе. Думаю, что в июне мы уже увидим обновленный стандарт непосредственно с описанием, какая качественная продукция должна быть отшита по ГОСТу для наших школьников, — уточнила Надежда Лазаревич.
Также задумываются и про создание реестра производителей школьной одежды, а также критериев для включения в него.
— Туда войдут белорусские предприятия, которые будут производить школьную форму максимально по ГОСТу, — заявила Лазаревич.
Указанный реестр, отмечает глава концерна, сформируют и опубликуют к школьному сезону. Он даст возможность родителям учащихся узнать, какие предприятия делают качественную школьную форму.