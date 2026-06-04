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Дума Братского района присвоила звания почетных граждан двоим своим депутатам

В Братском районе стало больше почетных граждан. Местная дума присвоила это звание двоим своим депутатам. Решение представительного органа власти опубликовано на официальном сайте Братского района, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: Reuters

Согласно документу, звание «Почетный гражданин Братского района» присвоено председателю Думы Светлане Коротченко «за значительный вклад в развитие образования, культуры, экономики и местного самоуправления Братского района», а также действующему депутату Елене Ясинской «за значительный вклад в развитие волонтерского движения и патриотического воспитания подрастающего поколения Братского района». Также указывается, что звания присуждаются в связи со 100-летием со дня образования Братского района.

В настоящее время в Братском районе 41 почетный житель.