Дума Братского района присвоила звания почетных граждан двоим своим депутатам

Согласно документу, звание «Почетный гражданин Братского района» присвоено председателю Думы Светлане Коротченко «за значительный вклад в развитие образования, культуры, экономики и местного самоуправления Братского района», а также действующему депутату Елене Ясинской «за значительный вклад в развитие волонтерского движения и патриотического воспитания подрастающего поколения Братского района». Также указывается, что звания присуждаются в связи со 100-летием со дня образования Братского района.