Изменились правила назначения пособий на детей

Для назначения пособий на рождение и по уходу представление свидетельства о рождении ребенка (либо справки, содержащей сведения из записей актов гражданского состояния о рождении), свидетельства о заключении, расторжении брака, за исключением сведений о заключении брака, зарегистрированных за пределами республики, а также документа, подтверждающего установление опеки (попечительства) над ребенком или сведения об усыновлении из актовой записи о рождении, сведения о номере банковского счета не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах, в соответствии с запросами в цифровые системы государственных органов или организации.