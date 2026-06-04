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Сенатор Александр Усс объявил о завершении политической карьеры

Он сообщил, что не будет участвовать в предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ и Заксобрания Красноярского края.

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что не будет участвовать в предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ и Заксобрания региона и остается сенатором РФ до избрания нового состава.

Причину своего решения об уходе из большой политики он объяснил так: «Начатое когда-то нужно завершать. Желательно вовремя и с чувством выполненного долга».

Об этом Александр Усс написал сегодня в своих соцсетях. Он напомнил, как пришел во власть состоявшимся ученым и какой затем прошел большой политический путь:

«Насколько успешным он был, судить не мне. Возможно, другие сделают больше… Предстоящие события призваны вновь сформировать настоящую “партию красноярцев”, состоящую из тех, кто идет во власть не за креслами и значками. Устремленных к высоким целям. Толковых, знающих дело, за которое они взялись. Имеющих свое мнение и способных его отстаивать. А самое главное, настроенных созидать — менять окружающий мир во благо своих земляков и государства Российского. До избрания нового состава депутатов остаюсь сенатором. Затем намерен продолжить работу в должности КРАСНОЯРЦА — именно ее я всегда считал для себя самой ответственной. Здесь важен не официальный статус, а прежде всего желание приносить пользу своему краю. Верю в лучшее!».

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