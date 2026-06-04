Сенатор Александр Усс объявил о завершении политической карьеры

«Насколько успешным он был, судить не мне. Возможно, другие сделают больше… Предстоящие события призваны вновь сформировать настоящую “партию красноярцев”, состоящую из тех, кто идет во власть не за креслами и значками. Устремленных к высоким целям. Толковых, знающих дело, за которое они взялись. Имеющих свое мнение и способных его отстаивать. А самое главное, настроенных созидать — менять окружающий мир во благо своих земляков и государства Российского. До избрания нового состава депутатов остаюсь сенатором. Затем намерен продолжить работу в должности КРАСНОЯРЦА — именно ее я всегда считал для себя самой ответственной. Здесь важен не официальный статус, а прежде всего желание приносить пользу своему краю. Верю в лучшее!».