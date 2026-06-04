В РФ нашли способ повысить точность определения параметров геомагнитного поля

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Российские ученые создали методику для повышения точности определения параметров геомагнитного поля при разведке полезных ископаемых и поиске археологических находок. Ее апробировали на Алтае, в Атлантическом океане и при исследовании древних памятников Сибири, сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН.
В археологии и при поиске полезных ископаемых изучают аномалии геомагнитного поля. Это помогает узнать параметры подземных объектов — например, их глубину залегания и объем.
«В институте разработали методику, позволяющую повысить детализацию структуры и точность определения параметров геомагнитного поля. Специалисты апробировали её на Алтайском геодинамическом полигоне, поднятии Восточное Туле в Атлантическом океане, а также на археологических памятниках Сибири», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе института, геомагнитное поле Земли складывается из двух частей: общей (региональной) и местной (локальной). Региональная часть показывает плавные изменения поля на больших территориях, например, из-за строения земной коры или долгосрочных процессов. Локальная часть выявляет резкие отклонения рядом с конкретными объектами под землей: рудными залежами, разломами пород, древними постройками. Методика позволяет разделить эти две части и определить их характеристики. Это помогает строить точные карты магнитного поля, изучать его изменения со временем и правильно ориентироваться при бурении скважин. «В дальнейшем в ИНГГ СО РАН планируют развивать методические подходы для повышения точности при определении параметров геомагнитного поля и выделении его аномалий», — отметили в пресс-службе.