В РФ нашли способ повысить точность определения параметров геомагнитного поля

Как пояснили в пресс-службе института, геомагнитное поле Земли складывается из двух частей: общей (региональной) и местной (локальной). Региональная часть показывает плавные изменения поля на больших территориях, например, из-за строения земной коры или долгосрочных процессов. Локальная часть выявляет резкие отклонения рядом с конкретными объектами под землей: рудными залежами, разломами пород, древними постройками. Методика позволяет разделить эти две части и определить их характеристики. Это помогает строить точные карты магнитного поля, изучать его изменения со временем и правильно ориентироваться при бурении скважин. «В дальнейшем в ИНГГ СО РАН планируют развивать методические подходы для повышения точности при определении параметров геомагнитного поля и выделении его аномалий», — отметили в пресс-службе.