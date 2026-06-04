Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IV Молодежный научный конгресс стран ОИС пройдёт в Казани осенью 2026 года

С 30 сентября по 4 октября на базе Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) состоится IV Молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Источник: Аргументы и факты

Этой осенью столица Татарстана вновь станет центром притяжения для молодых исследователей со всего исламского мира. С 30 сентября по 4 октября на базе Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ) состоится IV Молодежный научный конгресс стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Участников ждёт насыщенная программа, научные дискуссии и уникальные возможности для международного сотрудничества.

Организаторы уже открыли приём заявок — он продлится до 15 июля 2026 года. Участие в конгрессе смогут принять молодые учёные из государств — членов и наблюдателей ОИС. За годы существования форум превратился в одну из ключевых площадок научной дипломатии: ранее на него поступало более тысячи заявок из десятков стран.

Среди постоянных участников — исследователи из Алжира, Азербайджана, Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Казахстана, Малайзии, Марокко, Нигерии, Пакистана, Палестины, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Узбекистана и других государств. Конгресс проводится ежегодно и позволяет молодым талантам не только представить свои разработки, но и найти партнёров для совместных проектов.

Организаторами IV конгресса выступают Академия молодёжной дипломатии и Казанский (Приволжский) федеральный университет при поддержке Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан и Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше