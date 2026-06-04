IV Молодежный научный конгресс стран ОИС пройдёт в Казани осенью 2026 года

Организаторы уже открыли приём заявок — он продлится до 15 июля 2026 года. Участие в конгрессе смогут принять молодые учёные из государств — членов и наблюдателей ОИС. За годы существования форум превратился в одну из ключевых площадок научной дипломатии: ранее на него поступало более тысячи заявок из десятков стран.