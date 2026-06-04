Врач Минакова: Хантавирус распространен в приволжских регионах России

Хантавирус часто можно встретить в приволжских регионах России — там это заболевание эндемичное и с ним уже научились бороться. Об этом рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
— Хантавирусная инфекция в России протекает преимущественно как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Чаще всего в России болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Ульяновской областях, — уточнила специалист.
По ее словам, это характерное и даже «привычное» для этих регионов заболевание, такое же как, например, хронический описторхоз для жителей Западной Сибири. Поэтому медики в этих местах уже по клинической картине могут поставить диагноз, передает РИА Новости.
До этого швейцарские ученые выяснили, что редкий андский штамм хантавируса способен сохраняться в сперме человека на протяжении шести лет и передаваться половым путем. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен и как проявляется, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.