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Врач предупредил, что ибупрофен на голодный желудок грозит язвой

Некоторые лекарства, включая ибупрофен, нельзя употреблять на голодный желудок. Об этом предупредил в беседе с газетой The Mirror врач общей практики Касим Ахмед.

Некоторые лекарства, включая ибупрофен, нельзя употреблять на голодный желудок. Об этом предупредил в беседе с газетой The Mirror врач общей практики Касим Ахмед.

По словам медика, обезболивающие препараты, такие как ибупрофен, напроксен и аспирин, не следует принимать натощак. Чтобы снизить риск побочных эффектов, их рекомендуется употреблять вместе с пищей. Специалист пояснил, что такие лекарства стимулируют выработку желудочной кислоты и могут способствовать развитию язвы желудка.

Кроме того, врач не советует принимать на пустой желудок и метформин. По его словам, это может спровоцировать тошноту, диарею и рвоту.

— Это действительно важно, потому что я вижу много людей, принимающих огромные дозы некоторых из этих лекарств с едой. Из-за этого становится очевидно, что они плохо усваиваются, — заявил Ахмед.

В то же время некоторые препараты необходимо принимать именно натощак для их правильного усвоения. К таким средствам врач отнес лекарства, применяемые для лечения заболеваний щитовидной железы, сообщается в публикации.

Прием омеги-3 может нарушить когнитивные функции мозга пожилых людей. В ходе исследований было выявлено, что люди, принимающие добавку на постоянной основе, сталкиваются с более выраженной деградацией мозга, чем те, кто не принимает ее вовсе. Так ли это на самом деле и действительно ли омега-3 может привести к необратимым последствиям, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.