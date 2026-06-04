Врач предупредил, что ибупрофен на голодный желудок грозит язвой

Прием омеги-3 может нарушить когнитивные функции мозга пожилых людей. В ходе исследований было выявлено, что люди, принимающие добавку на постоянной основе, сталкиваются с более выраженной деградацией мозга, чем те, кто не принимает ее вовсе. Так ли это на самом деле и действительно ли омега-3 может привести к необратимым последствиям, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.