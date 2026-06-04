Врач предупредил, что ибупрофен на голодный желудок грозит язвой

Некоторые лекарства, включая ибупрофен, нельзя употреблять на голодный желудок. Об этом предупредил в беседе с газетой The Mirror врач общей практики Касим Ахмед.
По словам медика, обезболивающие препараты, такие как ибупрофен, напроксен и аспирин, не следует принимать натощак. Чтобы снизить риск побочных эффектов, их рекомендуется употреблять вместе с пищей. Специалист пояснил, что такие лекарства стимулируют выработку желудочной кислоты и могут способствовать развитию язвы желудка.
Кроме того, врач не советует принимать на пустой желудок и метформин. По его словам, это может спровоцировать тошноту, диарею и рвоту.
— Это действительно важно, потому что я вижу много людей, принимающих огромные дозы некоторых из этих лекарств с едой. Из-за этого становится очевидно, что они плохо усваиваются, — заявил Ахмед.
В то же время некоторые препараты необходимо принимать именно натощак для их правильного усвоения. К таким средствам врач отнес лекарства, применяемые для лечения заболеваний щитовидной железы, сообщается в публикации.
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