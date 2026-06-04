В Омске согласовали проект школы с бассейном на 1579 мест

Учебный комплекс будет состоять из двух корпусов — учебного и спортивного. Помимо классных комнат здесь разместят бассейн, спортивный и актовый залы. На прилегающей территории обустроят мини-футбольные и волейбольные площадки, а также беговые дорожки.