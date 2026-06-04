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В Омске согласовали проект школы с бассейном на 1579 мест

Образовательное учреждение рассчитано на 1579 учеников и будет включать учебный и спортивный корпуса.

Источник: Om1 Омск

В Омске согласован архитектурный облик новой школы с бассейном, рассчитанной на 1579 учеников. Распоряжение подписал главный архитектор города Роман Воробьёв.

Школа будет построена на улице Валентины Бисяриной в жилом комплексе «Снегири». Проект предусматривает здание переменной этажности — от трёх до четырёх этажей. Площадь застройки составит более 10,4 тыс. кв. метров, а общая площадь школы превысит 42,5 тыс. кв. метров. Проектную документацию подготовило ООО «Проектный институт “Градъ”».

Учебный комплекс будет состоять из двух корпусов — учебного и спортивного. Помимо классных комнат здесь разместят бассейн, спортивный и актовый залы. На прилегающей территории обустроят мини-футбольные и волейбольные площадки, а также беговые дорожки.

Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Строительство объекта ведёт федеральный девелопер «Догма» в рамках комплексного развития территории.